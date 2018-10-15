Жасмин не находит себе места из-за болезни сына

У певицы трое детей — 21-летний Михаил от первого брака, шестилетняя Маргарита и двухлетний Мирон — от второго. Но судьба наследников тревожит певицу.

"Я очень переживаю, когда младший сын Мирон бегает и прыгает, — вздыхает Жасмин, — он очень шустрый. Также волнуюсь, когда пытается открывать дверцы, ящики — вдруг пальчики прищемит". Но больше всего певица страдает, когда ее ребенок болеет. "Места себе не нахожу, если температурит, кашляет или плохо кушает. Последнее бывает довольно часто — приходится часами уговаривать съесть ложечку супа или каши", — пояснила артистка.

Болезни и капризы младшего сына звезду огорчают. Зато со старшим она и горя не знает. "Он может без повода подарить цветы или заглянуть утром в мою комнату и предложить: "Давай вместе позавтракаем, поговорим". В такие моменты понимаю: мы не просто мама и сын, а близкие друзья, — рассказала Жасмин. — Но при этом существуют и границы. Например, для Миши есть правило — по будням возвращаться домой не поздно. Даже не из соображений тотального контроля, а только чтобы высыпался. И занимался на свежую голову. Вообще, толковый парень — подрабатывает в компании своего отца".

Что же касается младшей дочери, то Жасмин пока — тьфу-тьфу! — не может нарадоваться на нее.