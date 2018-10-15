«Дневник куртизанки»: откровенная биография Волочковой взбудоражила народ

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова задумала написать еще одну книгу. Знаменитость уже наняла специалиста в помощь.

Танцовщица вновь решила сесть за мемуары. Ей есть о чем рассказать поклонникам и злопыхателям.

За красавицей-балериной ухаживают самые достойные мужчины. Они заваливают Анастасию роскошными подарками и шикарными букетами. Дорогие презенты звезда с удовольствием показывает в личном микроблоге. Также Волочкова много и успешно работает, она постоянно отчитывается перед поклонниками о проведенных концертах, показывает свою шикарную растяжку и натруженные ступни.

Видимо, звезда решила, что пора поделится с миром своей бесценной мудростью, предать опыт, так сказать.

“А вот и Лада Акимова. Литературный редактор моей новой книги! Ждите. Пока многие тратят нервы и время на написание гнусных комментов, я пишу книгу. От первого лица. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)”, — поведала артистка в личном Instagram, сопроводив сообщение снимком, на котором она позирует вместе с редактором.

Понимая, что труд писателя тяжел и кропотлив, преданные фанаты решили облегчить Анастасии участь. Они принялись придумывать названия для ее мемуаров. К слову, все варианты почитателей на первый взгляд казались немного высокопарными и возвышенно-поэтичными.

"Лучи моего сердца", «Так и назовите. " книга о жизни", „Назовите просто: Анастасия“, "Свет в моем окне", „Лебединый танец! Анастасия и волшебство! Волшебная Анастасия! 😊💥/ Всего самогого наилучшего в написании книги!“, "Жизнь" Анастасия Волочкова», "Жизнь в баллете" А. Волочковой" " Вся правда Мариинского театра", "Как стать Примой" Достижения А. Волочковой" Баллет ", «Я знаю как назвать книгу Вашу. " Взлеты и падения А. Волочковой". "Судьба баллерины А. Волочковой" " Прима А. Волочкова". " Тернистый пусть А. Волочковой", — предлагали преданные фанаты балерины.

Не остались в стороне и злопыхатели. Завистники знатно поупражнялись в остроумии в комментариях.

"Пируэты жизни Анастасии Волочковой". Или вы уже придумали?😄», " Суды с нищебродами" " Пьяная жизнь на Барвихе" " Приключения А. Волочковой" "Цена одной ночи с Примой", «назовите ее "Зависть и Желчь") типа как "Война и Мир", "Прожитая жизнь в пустую А. Волочковой" "**** всю молодость" "Попрыгунья А. Волочкова жизнь впустую всю пропила, оглянуться не успела, как старость летит" Вот названия книги😂», "Фуета фует и всяческая фуета", «Книга будет называться " Одна со всеми ", или " Я и мои мужики"?)))», «Дневник куртизанки!Или как мама меня засунула в балет!», «Название книги— Теперь мои ноги вместе…», «Назовите"На дне", — писали интернет— обыватели.

Напомним, что в 2009 году у Волочковой уже выходила автобиография. Она назвалась "История русской балерины".