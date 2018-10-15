Принц Гарри опозорился на свадьбе

Принц Гарри в дырявых ботинках оконфузился на свадьбе

Принц Гарри не изменяет своему стилю. Супруг герцогини Сассекской явился на свадьбу принцессы Евгении в дырявых ботинках.

Церемония бракосочетания принцессы Евгении и управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка прошла 12 октября в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Наряд, в котором явился на свадьбу принц Гарри, вызвал пересуды.

Британцы заметили, что принц снова надел те ботинки, в которых 34-летний герцог Сассекский был замечен в августе на бракосочетании своего друга детства Чарльза ван Страунбензи. Тогда фотографам удалось запечатлеть большую дыру на подошве левой туфли. Такие же кадры появились в прессе после нынешней церемонии.

Наблюдатели отметили резкий контраст во внешности принца. Поношенная обувь никак не вяжется с шикарным костюмом, в который был облачен герцог Сассекский. А еще более не соответствует эта деталь гардероба шикарным нарядам его супруги Меган Маркл.

Как сообщалось, расточительство герцогини Сассекской уже вызвало ропот британцев. Только за первые два месяца после свадьбы она потратила на одежду более 200 тысяч долларов. При том, что после своего замужества Маркл официально завершила актерскую карьеру: то есть, выплат от участия в кинопроектах она больше не получает, а живет за счет королевской семьи, доходы которой формируются из налогов простых граждан, пишет Daily Mail.