Фадеев отказался от участия в шоу «Песни»

Фадеев бесцеремонно отказался от участия в шоу «Песни»

Реалити-шоу "Песни" на телеканале ТНТ ищет нового наставника. Максим Фадеев и его лейбл Malfa покинули проект. Фанаты пытаются выяснить, кто придет на замену продюсеру.

Останется ли в проекте "Песни" на ТНТ Тимати со своим лейблом Black Star — пока неизвестно. Но вот Макс Фадеев точно вышел из состава жюри. Об этом официально сообщил телеканал.

"Команда лейбла MALFA не будет принимать участие во втором сезоне ПЕСНИ. Мы были очень рады нашему сотрудничеству и благодарим всю команду MALFA за работу и неоценимый вклад в развитие нового шоу-бизнеса. Отдельная благодарность Максиму Фадееву за первый сезон! Это был интересный и продуктивный опыт для всех нас!", гласит сообщение, размещенное на страницах ТНТ в соцсетях (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

Поклонники шоу спорят о том, кто займет место Фадеева. Называют Константина Меладзе и его продюсерский центр Meladze Music, а также Басту с лейблом Gazgolder. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не было, интрига сохраняется.

О запуске 2-го сезона шоу "Песни" телеканал ТНТ объявил на прошлой неделе. Заполнить анкету и попасть на прослушивание может любой желающий. Кастинги стартуют 20 октября в Санкт-Петербурге, затем последуют Екатеринбург и Краснодар, а с 1 по 4 ноября включительно конкурсантов примет Москва, напоминает "ВокругТВ".

На ТНТ заявляли, что с помощью проекта "Песни" они "создают новый шоу-бизнес". К прослушиванию допускаются лица от 16 до 44 лет. Преимуществом считается исполнение авторских треков. Если же это кавер-версия известного музыкального произведения, то внимание уделяется новому звучанию и оригинальной интерпретации.