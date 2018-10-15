Горячий жених довел маму Бузовой до приступа

Поющая ведущая Ольга Бузова пострадала от действий фанатки. К слову, поклонница не считает себя виноватой.

В Instagram закрылась фан-страница Бузовой, которая называлась «Buz.land». Администратор сообщества объяснил, что разочарован в певице, так как та «мыльный пузырь, который лопнул окончательно и безвозвратно».

Менеджер страницы уверил, что 80% своего свободного времени уделял работе на благо Бузовой, однако столкнулся с черной неблагодарностью. Поющая ведущая обвинила его в страшных вещах.

В подтверждение своих слов администратор паблика приложил скриншот переписки со звездой. В беседе владелец фан-страницы делится с Ольгой впечатлениями от просмотра последнего выпуска «Замуж за Бузову», где был определен победитель Денис Лебедев

“Олюнь, посмотрела финальную серию. ты очень красивая и счастливая — это видно. Я очень надеюсь, что Денис сделает тебя счастливой, все таки, кто бы что не писал, ему я верю. Очень хочется, чтобы ты была счастлива”, — тепло написала администратор сообщества.

“Вы в своем уме? Не пишите мне больше”, — грубо ответила Бузова. Поклонница певицы опешила, немного погодя вновь написала: «ОК, „я люблю вас, мои люди, теперь все ясно“. Звезда решила не оставлять недовольный выпад в ее сторону без ответа. „Люблю моих людей“, — уточнила певица, намекнув, что ее собеседник в этот круг не входит.

»Оль, я к тебе всегда относилась искренне, такие фан-страницы невозможно вести без любви к человеку, всегда желала тебе только добра и переживала как за родного человека, а ты вот так. Хорошо, извини, пожалуйста, я больше писать не буду”, — ретировалась поклонница.

В завершение беседы Ольга вдруг сообщила, что деятельность именно этого сообщества ее очень расстраивает и тому есть веская причина: «Спасибо вам большое! Вы делаете мне больно, когда пишите про одного человека, который довел до приступа мою маму».