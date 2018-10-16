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Стинг отказался выступать в России для VIP-гостей
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Стинг отказался выступать в России для VIP-гостей 

Lenta.ru + ещё 27 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британский музыкант Стинг поставил ультиматум организаторам его российских концертов, отказавшись выступать, если в зале будут VIP-зоны. Об этом РИА Новости сообщил Иван Гомельский, организатор мероприятий певца в Екатеринбурге и Казани.
«Он (Стинг — прим. «Ленты.ру») сказал, что если будут випы, то работы не будет. Випов не будет ни в одном городе, даже в Москве. Лож, диванов, он сказал, никаких я не хочу — я хочу видеть нормальную публику, я хочу видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорого», — передал слова музыканта Гомельский.
Стинг — 65-летний британский музыкант и актер, в 1976-1984 годах являлся лидером The Police. За свою более чем 40-летнюю карьеру певец продал свыше 100 миллионов копий альбомов и получил 16 наград «Грэмми». Его последний альбом, 57th & 9th, вышел в ноябре 2016 года. Стинг также снялся в таких фильмах, как «Дюна», «Невеста», «Приключения барона Мюнхгаузена», «Джулия и Джулия» и «Карты, деньги, два ствола».
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