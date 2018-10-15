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«Какая-то фигня». Агутин спелся со Шнуровым
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Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип «Какая-то фигня» 

Дни.ру + ещё 2 1 час назад
Исполнители записали совместное творение. Клип "Какая-то фигня" появился в Сети.
Композиция стала саундтреком к комедии "Вечная жизнь Александра Христофорова" режиссера Евгения Шелякина, которая выйдет в прокат 18 октября. Певец Леонид Агутин и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров представили клип на совместную песню "Какая-то фигня".
В съемках ролика, помимо самих Шнурова и Агутина, снялись актеры фильма. Это Алексей Гуськов, Роман Курцын и Сергей Бурунов. Лента повествует о популярном в свое время актере Христофорове, который сейчас исполняет роль римского легионера в парке аттракционов на курорте. По сюжету у артиста полно проблем как в личной, так и в социальной жизни. Клип "Какая-то фигня" заражает атмосферой и замечательным исполнением.
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