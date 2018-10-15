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Губин опасается ограбления
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Губин опасается ограбления 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Певец Андрей Губин боится, что его московская квартира будет ограблена. Об этом сообщает «СтарХит».
По словам собеседника издания из окружения артиста, в настоящее время Губин живет чаще всего в Сочи, а во избежание «нежданных гостей и непредвиденных случаев» застраховал принадлежащую ему в Москве квартиру.
По данным «СтарХита», переехать в Сочи Губину рекомендовали врачи ради избавления от сильных болей в лице.
По словам соседки певца, Губин живет в Красной поляне, часто переезжая из одних апартаментов в другие. Мария рассказала, что звезда 1990-х относится к поклонникам, которые подходят к нему ради фото и автографов, хорошо и добродушно.
«Правда, странный какой-то», — отметила она.
По словам девушки, Губин выглядит плохо — так, будто принимает наркотики либо злоупотребляет алкоголем.
В середине лета друг Андрея Губина продюсер Тарас Ващишин заявил, что певец страдает от депрессии из-за психологической травмы, которую перенес. По этой причине ему кажется, что у него болят лицо и тело, «хотя это не так».
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