Перекошенного Стоянова сняли на больничной койке"Можете звать меня папой" (2016)

Юрия Стоянов попал в больницу. Что конкретно случилось с прославленным артистом журналисты еще не выяснили, но зато получили видеозапись, на которой актер запечатлен лежащим на больничной койке, причем выглядит он, по мнению обеспокоенных фанатов, неважно.

Говорят, Юрия Стоянова прооперировали в одной из столичных клиник. Как утверждает "Пятый канал" , популярный артист попал в больницу, предварительно, из-за проблем с зубами. На беззвучном видео, которое длится всего три секунды, Стоянов запечатлен лежащим в кровати, с пультом от телевизора на животе.

Многочисленные поклонники обратили внимание на встревоженный взгляд актера и его якобы перекошенное лицо.

"Ой что с моим любимым актером случилось? Что с лицом? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "рот странный у него какой то. не дай бог инсульт (", "Пишут, что с зубами проблемы. Но зачем тогда операция?", "Может зуб мудрости удаляли? Они такие проблематичные. С ними столько бед", "Если бы были проблемы с зубами, то рот был бы опух. А у него нет отека. Но выглядит он плохо ((" — прокомментировали видео в Сети поклонники.

Интересно, что в разговоре с журналистами жена опровергла сообщения о срочной госпитализации Стоянова.

"Юрий Николаевич не госпитализирован, это точно", — заявила она по телефону.

Пока неизвестно, как супруга высказалась о состоянии Стоянова после обнародования видеозаписи, сделанной в больничной палате.

Ранее СМИ сообщали, что популярный актер, звезда юмористической передачи "Городок" Юрий Стоянов госпитализирован. Ему предстояло перенести хирургическое вмешательство, однако причины остались неизвестными