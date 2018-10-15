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Скандальный любовник звезды «Дома-2» оказался женатым
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Скандальный любовник звезды «Дома-2» оказался женатым 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Instagram
Обвиненный в изнасиловании и избиении модели Анны Лисовской Александр Шарыго, который встречается с экс-участницей телестройки Лерой Фрост, находится в официальном браке. Супругой 24-летнего сына известного бизнесмена является 29-летняя Наталья Прокофьева.
Брак Шарыго и Прокофьевой был зарегистрирован 21 октября 2017 года. У молодой женщины — две дочки, одна из которых родилась всего девять месяцев назад.
"Да, я являюсь женой Александра Шарыго. У нас есть маленькая дочь, и Саша просто замечательный отец. Мы официально не разведены и пока не собираемся заниматься этим вопросом. Все наше внимание сосредоточено на воспитании дочери", — цитирует Наталью StarHit.ru.
Также она отметила, что не собирается подавать на алименты. При этом Прокофьева добавила, что несмотря на то, что они женаты, Александр сейчас ведет свою личную жизнь.
Шарыго, который является любовником Леры Фрост. Они регулярно публикуют совместные фотографии и демонстрируют чувства на публике. Жена же скандального сына бизнесмена уверена, что звезда "Дома-2" поступила очень непорядочно.
Наталья заявила, что после того, как они с супругом разъехались, у него было много романов. "Точно знаю, что эта девушка у него не первая и уверена, что далеко не последняя", — отметила Прокофьева. По ее словам, большее всего сейчас ее волнует благополучие ребенка. Лера Фрост же пока предпочитает хранить молчание относительно "объявившейся" жены возлюбленного.
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