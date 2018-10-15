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Бузова определилась с женихом
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Бузова определилась с женихом 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: «Замуж за Бузову» / YouTube
Определился победитель шоу «Замуж за Бузову». Им стал сыровар из Суздаля Денис Лебедев. Финальный выпуск доступен на сайте ТНТ, где транслировалось шоу.
В финале передачи Лебедев надел кольцо на безымянный палец Бузовой. После показа последнего выпуска певица и сыровар в Instagram поблагодарили телеканал, от других комментариев они не воздержались.
Незадолго до финала один из претендентов на сердце Бузовой, Евгений Назаров, отказался от борьбы за певицу в обмен на два миллиона рублей, которые участникам шоу предлагали организаторы.
Проект «Замуж за Бузову» стартовал на телевидении в конце августа. Его героиня выбирала из нескольких претенедентов, которые в каждом новом выпуске боролись за свидание с ней.
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