Бузова определилась с женихом

Определился победитель шоу «Замуж за Бузову». Им стал сыровар из Суздаля Денис Лебедев . Финальный выпуск доступен на сайте ТНТ, где транслировалось шоу.

В финале передачи Лебедев надел кольцо на безымянный палец Бузовой. После показа последнего выпуска певица и сыровар в Instagram поблагодарили телеканал, от других комментариев они не воздержались.

Незадолго до финала один из претендентов на сердце Бузовой, Евгений Назаров , отказался от борьбы за певицу в обмен на два миллиона рублей, которые участникам шоу предлагали организаторы.

Проект «Замуж за Бузову» стартовал на телевидении в конце августа. Его героиня выбирала из нескольких претенедентов, которые в каждом новом выпуске боролись за свидание с ней.