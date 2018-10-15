Изменившаяся Джоли удивила внешним видом

Изменившаяся Джоли шокировала внешним видом

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Oyelowo (@davidoyelowo) 13 Окт 2018 в 11:38 PDT Актриса изменилась до неузнаваемости на съемках нового фильма. Она участвует в картине "Come Away" режиссера Бренды Чэпмен.

Фантастическая история станет приквелом к известным сказкам Льюиса Кэрррола. Анджелина играет мать Питера Пена и Алисы из Страны Чудес, которые по сюжету являются братом и сестрой.

В картине Джоли предстанет в непривычном образе. Из брюнетки звезда перевоплотилась в блондинку. Кадр со съемочной площадки выложил на своей странице в Instagram темнокожий актер Дэвид Ойелоуо , который играет отца Питера и Алисы.

На снимке Анджелину можно узнать с большим трудом. Черное платье XIX-го века и светлый парик ее сильно преобразили. В подписи к своему посту Дэвид сообщил, что съемки уже начались.

"Не могу дождаться, чтобы поделиться этим волшебным переосмыслением "Алисы в Стране Чудес и Питера Пэна" со всеми вами", — написал артист.

Приятно сознавать, что после почти двух лет паузы из-за развода с Брэдом Питтом Анджелина вернулась к привычному рабочему графику. На ближайшее будущее у знаменитости запланирована работа в еще одном фильме.