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Изменившаяся Джоли удивила внешним видом
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Изменившаяся Джоли шокировала внешним видом 

Дни.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Актриса изменилась до неузнаваемости на съемках нового фильма. Она участвует в картине "Come Away" режиссера Бренды Чэпмен.
Фантастическая история станет приквелом к известным сказкам Льюиса Кэрррола. Анджелина играет мать Питера Пена и Алисы из Страны Чудес, которые по сюжету являются братом и сестрой.
В картине Джоли предстанет в непривычном образе. Из брюнетки звезда перевоплотилась в блондинку. Кадр со съемочной площадки выложил на своей странице в Instagram темнокожий актер Дэвид Ойелоуо, который играет отца Питера и Алисы.
На снимке Анджелину можно узнать с большим трудом. Черное платье XIX-го века и светлый парик ее сильно преобразили. В подписи к своему посту Дэвид сообщил, что съемки уже начались.
"Не могу дождаться, чтобы поделиться этим волшебным переосмыслением "Алисы в Стране Чудес и Питера Пэна" со всеми вами", — написал артист.
Приятно сознавать, что после почти двух лет паузы из-за развода с Брэдом Питтом Анджелина вернулась к привычному рабочему графику. На ближайшее будущее у знаменитости запланирована работа в еще одном фильме.
Джоли утвердили на главную роль в драме "The Kept" по бестселлеру писателя Джеймса Скотта. Действие романа происходит в штате Нью-Йорк в 1897 году. Анджелина будет играть акушерку и многодетную мать, которая зимним вечером находит мертвыми дома мужа и четверых детей. Выживает только 12-летний сын Калеб.
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