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Волочковой приписали новый роман
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Волочковой приписывают новый роман 

Russianshowbiz.info 37 минут назад
Фото: Instagram
Прима-балерина Анастасия Волочкова, известная своей скандальной личной жизнью, снова отличилась. Она разместила своем аккаунте Instagram снимок с молодым мужчиной и подписью «Обсуждаем с Мишей Борисовским его триумфальный концерт». Экс-прима рассказала, что Михаил является звукорежиссером ее шоу.
Хейтеры тут же принялись обсуждать Волочкову и ее спутника. Некоторые предположили, что балерина собирается строить с ним отношения. «Диванные критики» заметили, что Анастасия несчастна в личной жизни, подобно Ольге Бузовой, поэтому на фото всегда сама обнимает партнеров, а не они ее. Как обычно, танцовщицу обвинили в нетрезвости и непрезентабельном внешнем виде. Борисовский всех заинтересовал. Многие начали выяснять, кто это, и какое отношение имеет к Волочковой.
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