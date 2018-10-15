Волочковой приписали новый роман

Волочковой приписывают новый роман

Прима-балерина Анастасия Волочкова , известная своей скандальной личной жизнью, снова отличилась. Она разместила своем аккаунте Instagram снимок с молодым мужчиной и подписью «Обсуждаем с Мишей Борисовским его триумфальный концерт». Экс-прима рассказала, что Михаил является звукорежиссером ее шоу.

Хейтеры тут же принялись обсуждать Волочкову и ее спутника. Некоторые предположили, что балерина собирается строить с ним отношения. «Диванные критики» заметили, что Анастасия несчастна в личной жизни, подобно Ольге Бузовой, поэтому на фото всегда сама обнимает партнеров, а не они ее. Как обычно, танцовщицу обвинили в нетрезвости и непрезентабельном внешнем виде. Борисовский всех заинтересовал. Многие начали выяснять, кто это, и какое отношение имеет к Волочковой.