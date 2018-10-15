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Стоянов госпитализирован в Москве
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Стоянов госпитализирован в Москве 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
В понедельник, 15 октября, актер Юрий Стоянов попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, артиста госпитализировали в хирургическое отделение. Ему предстоит операция.
Что именно стало причиной госпитализации, не уточняется.
Народный артист России Юрий Стоянов вместе с Ильей Олейниковым был соавтором и соведущим юмористической программы «Городок». Также он снялся в фильмах «Ландыш серебристый», «Гитлер капут!», «Очень русский детектив», «Ампир V» и многих других.
61-летний актер ранее рассказывал, что для поддержания здоровья старается ежедневно проплывать километр в бассейне и больше ходить. В детстве он перенес желтуху, из-за которой у него начались проблемы с обменом веществ.
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