Стоянов госпитализирован в Москве

В понедельник, 15 октября, актер Юрий Стоянов попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, артиста госпитализировали в хирургическое отделение. Ему предстоит операция.

Что именно стало причиной госпитализации, не уточняется.

Народный артист России Юрий Стоянов вместе с Ильей Олейниковым был соавтором и соведущим юмористической программы «Городок». Также он снялся в фильмах «Ландыш серебристый», «Гитлер капут!», «Очень русский детектив», «Ампир V» и многих других.

61-летний актер ранее рассказывал, что для поддержания здоровья старается ежедневно проплывать километр в бассейне и больше ходить. В детстве он перенес желтуху, из-за которой у него начались проблемы с обменом веществ.