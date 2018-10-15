«Молюсь»: Исхудавшая Степаненко сделала заявление о «смертельной» болезни

Елена Степаненко похудела на 46 килограммов. На фоне частых в последнее время отмен концертов поклонники решили, что артистка серьезно больна. И, дабы не множить слухи, она решила все рассказать сама.

"Кто распускает эти сплетни? — сделала официальное заявление Степаненко. — Ничего подобного! С самочувствием у меня все в порядке. Готовлюсь к следующим концертам, молюсь".

Особенно огорчает артистку, что народ думает, будто она и на самом деле смертельно больна. Это, в конце концов, негативно сказывается не ее репутации. Говорить же о якобы болезни стали об это после того, как она не вышла на сцену Брянской филармонии с программой "Веселая и красивая. Ее руководство, как напоминает StarHit , заявило, что концерт не состоится из-за болезни артистки, и вернуло деньги за уже реализованные билеты.

И по мнению официального представителя Евгения Петросяна Сергея Лаврова , Елена Степаненко не стала бы отменять концерты ради того, чтобы лишний раз пропиариться. Поэтому он склонен верить информации о серьезной болезни королевы юмора и смеха.

Напомним, Елена Степаненко сбросила 46 килограммов и произвела фурор своим обновленным помолодевшим видом. Артистка объяснила, как ей удалось избавиться от лишних килограммов. Елена питается шесть раз в день маленькими порциями и пьет два литра воды. Многочисленные поклонники, увидев снимки исхудавшей Степаненко, высказали предположение, что она-де тяжело переживает развод и дележку многомиллионного движимого и недвижимого имущества с Евгением Петросяном. Поэтому, что называется, и спала с лица.