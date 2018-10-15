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Ариана Гранде рассталась с женихом
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Ариана Гранде рассталась с женихом 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Американская певица Ариана Гранде и ее жених Пит Дэвидсон решили расстаться, тем самым отменив будущую свадьбу. Об этом сообщает TMZ.
В июне сообщалось, что Гранде и Дэвидсон объявили о помолвке — незадолго после того, как начали встречаться. Однако, по данным TMZ, пара все же решила расстаться.
Портал обращает внимание, что в последнее время певица жаловалась на трудный период в жизни и просила у поклонников дать ее передышку.
В сентябре этого года Ариану Гранде обвинили в смерти ее бывшего бойфренда.
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