Наталье Штурм угрожает бывший муж

Певица Наталья Штурм смогла добиться опеки над своим 14-летним сыном Арсением. Ее бывший супруг, Игорь Павлов , отозвал иск и перестал бороться за право воспитывать ребенка.

Однако позже выяснилось, что мужчина часто звонил адвокату Тамаре Пуховой. Он угрожал ей и Наталье из-за того, что они «отняли» у него сына. Игорь не стеснялся в своих выражениях, оскорбляя Тамару Пухову, он отметил, что «оторвет ей голову».

В целом адвокат не отреагировала на подобные угрозы Павлова. Однако Тамара понимает, что мужчина может сделать всё возможное, лишь бы испортить ей репутацию.