Ещё
Наталье Штурм угрожает бывший муж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наталье Штурм угрожает бывший муж 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Наталья Штурм смогла добиться опеки над своим 14-летним сыном Арсением. Ее бывший супруг, Игорь Павлов, отозвал иск и перестал бороться за право воспитывать ребенка.
Однако позже выяснилось, что мужчина часто звонил адвокату Тамаре Пуховой. Он угрожал ей и Наталье из-за того, что они «отняли» у него сына. Игорь не стеснялся в своих выражениях, оскорбляя Тамару Пухову, он отметил, что «оторвет ей голову».
В целом адвокат не отреагировала на подобные угрозы Павлова. Однако Тамара понимает, что мужчина может сделать всё возможное, лишь бы испортить ей репутацию.
Russianshowbiz.info: последние новости
Евгений Осин нашёл новую любовь Максим Галкин стал «лишним» в семье Жанна Бадоева рассказала о вредных привычках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резкое решение Кремля шокировало Европу115
Европейская страна заявила о войне с Россией603
Киев уличил Москву во лжи и потребовал действий169
Саудовская Аравия приготовилась к «удару» по США9
Раскрыты подробности новых санкций против РФ173
Видео
00:38
Панин выступил с объяснением после инцидента
Шоу-бизнес
00:51
Огромный НЛО сняли на видео
В мире Общество
06:35
Резкое решение Кремля шокировало Европу
В мире Европа
00:32
Киев уличил Москву во лжи и потребовал действий
Украина В мире
01:09
Раскрыты подробности новых санкций против РФ
В мире
02:37
Европейская страна заявила о войне с Россией
В мире Европа
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток Армия
00:42
Массовая драка с африканцами в Курске попала на видео
Происшествия Криминал
10:02
«В рюмку президента наливали воду вместо водки»
Политика
08:50
ЧП подтвердило возросшие риски российского космоса
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение