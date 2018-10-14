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Осин нашёл новую любовь
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Евгений Осин нашёл новую любовь 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певец Евгений Осин возвращается к здоровой и светлой жизни. Алкогольная зависимость артиста привела к тому, что он лишился семьи и части своих сбережений.
В программе «Выход в люди» Евгению предложили пройти реабилитационный курс в Сочи. Он встретился с лучшими специалистами, которые любезно предоставили ему консультации по интересующим вопросам, там же он встретил и свою новую любовь. Его избранницей стала молодая гримёрша Сабина. Чувства Евгения настолько серьезные, что он предложил любимой перебраться к нему в Москву.
«Сабина, за эти дни, которые мы провели вместе, я тебя полюбил», — заявил артист.
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