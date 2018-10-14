Евгений Осин нашёл новую любовь

Певец Евгений Осин возвращается к здоровой и светлой жизни. Алкогольная зависимость артиста привела к тому, что он лишился семьи и части своих сбережений.

В программе «Выход в люди» Евгению предложили пройти реабилитационный курс в Сочи. Он встретился с лучшими специалистами, которые любезно предоставили ему консультации по интересующим вопросам, там же он встретил и свою новую любовь. Его избранницей стала молодая гримёрша Сабина. Чувства Евгения настолько серьезные, что он предложил любимой перебраться к нему в Москву.