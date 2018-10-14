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Жанна Бадоева поведала о вредных привычках
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Жанна Бадоева рассказала о вредных привычках 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Жанна Бадоева поинтересовалась у своих поклонников в соц. сетях, имеют ли они вредные привычки.
Она отметила, что итальянцы много курят, особенно в молодом возрасте, однако никто из них не считает это пагубным пристрастием. Сама Жанна страдает от обжорства и лени. Это две её самые сильные слабости, и она с удовольствием за ними следует.
Поклонники начали оставлять свои комментарии по этому поводу. Кто-то из них стал осуждать звезду, иные поддерживали. Они посчитали, что лениться время от времени полезно.
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