Жанна Бадоева поведала о вредных привычках

Жанна Бадоева рассказала о вредных привычках

Телеведущая Жанна Бадоева поинтересовалась у своих поклонников в соц. сетях, имеют ли они вредные привычки.

Она отметила, что итальянцы много курят, особенно в молодом возрасте, однако никто из них не считает это пагубным пристрастием. Сама Жанна страдает от обжорства и лени. Это две её самые сильные слабости, и она с удовольствием за ними следует.

Поклонники начали оставлять свои комментарии по этому поводу. Кто-то из них стал осуждать звезду, иные поддерживали. Они посчитали, что лениться время от времени полезно.