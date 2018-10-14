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Рудова рассказала о разбитом сердце
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Наталья Рудова рассказала о разбитом сердце 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM
Звезда сериалов «Молодежка», «Условия контракта» и «Татьянин день» поделилась с подписчиками Instagram сокровенным.
Актриса Наталья Рудова в своем микроблоге чаще публикует жаркие снимки в купальнике, нежели сокровенные мысли о наболевшем. И вот недавно звезда призналась поклонникам, что ей тяжело быть откровенной, но все же разместила пост о любви.
«Помните ли вы первый раз, когда вам разбили сердце? Когда это было? Сколько вам было лет? Кто это был? Я помню. Мне было 12 лет, мои родители развелись, я потеряла папу на долгие годы. Это было самое большое разочарование в моей жизни. Я до сих пор от этого не оправилась. Прошло много лет, прежде чем мы смогли найти общий язык, прежде чем я смогла найти в себе силы приехать к нему и начать наши отношения заново. Когда я стала взрослой, поняла, чего мне так не хватало все это время. Мне не хватало его, потому что он это и есть я. Я — копия папы, мы одинаковые, мы как близнецы с разницей в возрасте. Я не виню своих родителей в том, что они расстались. В этой жизни они сами делают свой выбор, у них на это были веские причины. Я их очень люблю. И лишь хочу сказать о том, что нам всем было больно, мне множество раз, но сколько бы раз моё сердце не разбивалось, я все равно храню в себе любовь. Я стараюсь быть открытой для этого Мира. Не вините никого в своих неудачах, только вы ответственны за вашу жизнь. Все можно исправить. Все мы можем быть любимы и любить», — написала актриса.
. Подписчики немало удивились: «Очень необычно читать от вас такие посты». Но все же поддержали непростую тему. «Я пыталась и не раз начать с отцом все заново… Но для меня нет оправдания мужчине, когда кроме слов нет больше ничего. Нет действий… Боюсь, он никогда этого не поймет», «Каждое слово прямо в сердце. Понимаю что это такое», «Если бы родители думали о последствиях развода, как это убивает психику и ломают на всю жизнь сердца детей», — написали они.
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