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Телеведущая откровенно рассказала о связи с Серовым
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Объявившаяся любовница раскрыла тайную связь с Серовым 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Вышедшая из тени телеведущая Лариса Сладкова поведала об отношениях с певцом Александром Серовым. Она не постеснялась поделиться личными подробностями о связи с мэтром отечественной сцены.
Выяснилось, что эффектная блондинка уже давно встречается с Серовым.
"Меня однажды пригласили на одно мероприятие, где должны были собраться многие знаменитости. <…> На самом мероприятии мне подарили много букетов, и в одном из них я нашла карточку с телефонным номером Серова", — рассказала дивы в эфире программы "Выход в люди".
После этого ведущая и певец начали встречаться, из-за чего Лариса часто бывала у Александра дома. Жилье музыканта произвело на спутницу впечатление.
Во время одной из таких страстных встреч девушка и получила синяк под глазом. Стоит отметить, что это произошло случайно.
По словам ведущей, именно Серов является "тем самым мужчиной, который смог удовлетворить все ее эротические фантазии". Она добавила, что Александр — уникальный и очень щедрый человек, который не заслуживает поливания грязью.
Напомним, что ранее журналистка и телеведущая Лариса Сладкова из Челябинска опубликовала собственное фото, на котором у нее под глазом виднеется большой синяк. Ниже женщина призналась, что гематома — это последствие страстной встречи с исполнителем Александром Серовым. Вскоре журналистка удалила пост, однако ушлые пользователи Сети успели сделать скриншот фотографии.
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