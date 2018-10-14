Боярская дала откровенное интервью

Елизавета Боярская мечтает стать многодетной мамой

Актриса дала откровенное интервью Кире Прошутинской в программе «Жена. История любви».

В семье артистов напротив царит идиллия, возможно, это связано с тем, что они несколько лет живут на два города и часто находятся в разлуке. Сын Андрей осенью уже пойдет в первый класс. Но Лиза не собирается останавливаться на рождении двух детей, так как Максим невероятно хороший отец.

Супруги смогли найти путь к примирению, несмотря на существующие разногласия. «Я не знаю второго такого отца! — говорит актриса. — Он потрясающий. Он готов Землю перевернуть ради Андрея. Они могут сидеть вдвоем в комнате часами: они там во что-то играют, он его учит и что-то показывает. У них такая идиллия! Андрюша отца обожает. Перед папой у него абсолютное благоговение». По словам Елизаветы, и родители не против им помогать в воспитании детей.