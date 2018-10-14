Лисовец приехал в церковь на самокате

Влад Лисовец не перестаёт удивлять своими выходками. На днях стилист вместе со своей подругой решили посетить церковь, приехав туда на самокатах, которые они захватили с собой во внутрь собора
Когда молодые люди направились за свечками, одна из служительниц церкви буквально накричала на ребят, чтобы они убрали свой "транспорт". Лисовец решил не вступать в спор и направился к выходу, попросив служительницу быть поприветливее. Влад возмутился случившимся и отметил, что в церкви нет места скандалам и ссорам.
Фанаты, в свою очередь, посчитали, что стилист правильно поступил, избежав конфликта с церковными служащими, но отметили, что и он оказался не прав, захватив с собой самокат в церковь.