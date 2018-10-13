Новая выходка Панина заинтересовала ГИБДД

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ГИБДД проведет проверку после поездки авто с актером Паниным по пешеходной зоне в Саратове 

ТАСС 1 час назад
Фото: Instagram
Управление ГИБДД по Саратовской области проведет проверку в связи с тем, что внедорожник, в котором находился актер Алексей Панин, проехался по пешеходной улице в региональном центре. Об этом ТАСС сообщила в субботу начальник отделения пропаганды управления Елена Морозова.
Панин проехал по тротуару Саратова на Gelandewagen
Ранее в социальных сетях Алексей Панин выложил видео из внедорожника, который едет по пешеходной зоне города Саратова — проспекту Кирова. Съемки ведутся из салона автомобиля, водителя не видно, но судя по голосам, актер разговаривает с ребенком. Перед машиной в это время идут пешеходы.
"По данному факту будет проведена проверка, если факт нарушения правил дорожного движения будет установлен, то виновник произошедшего будет привлечен к административной ответственности", — сказал Морозова, отвечая на вопрос ТАСС.
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