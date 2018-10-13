Новая выходка Панина заинтересовала ГИБДД

ГИБДД проведет проверку после поездки авто с актером Паниным по пешеходной зоне в Саратове

Управление ГИБДД по Саратовской области проведет проверку в связи с тем, что внедорожник, в котором находился актер Алексей Панин , проехался по пешеходной улице в региональном центре. Об этом ТАСС сообщила в субботу начальник отделения пропаганды управления Елена Морозова.

Ранее в социальных сетях Алексей Панин выложил видео из внедорожника, который едет по пешеходной зоне города Саратова — проспекту Кирова. Съемки ведутся из салона автомобиля, водителя не видно, но судя по голосам, актер разговаривает с ребенком. Перед машиной в это время идут пешеходы.