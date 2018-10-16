СМИ «рассекретили» нового избранника Матильды Шнуровой 

Мужчина, попавший на видео с бывшей женой Сергея Шнурова Матильдой, оказался петербургским ресторатором Сергеем Шпонькой. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на Telegram-канал Божены Рынски (сама журналистка утверждает, что ее в Telegram нет, и от ее имени пишет «омерзительная подделка).
Ранее в Сети появилось видео, на котором Шнурова целует и обнимает мужчину в аэропорту.
»Я первая, кто опознал нового избранника Матильды Шнуровой. <…> [Шпонька] не бедствует. Большой друг Собчак, Белоцерковской и Петра Аксенова», — цитирует «СтарХит» Telegram-канал, который приписывают журналистке.
Шпоньку называют бывшим совладельцем клуба «Онегинъ», владельцем ресторана «Театро» у Мариинки и нескольких других заведений. По данным «СтарХита», он был женат на светской львице Александре Погорецкой и прославился романами с известными петербурженками.
В конце мая лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров сообщил, что они с женой приняли решение развестись. Музыкант отметил, что они идут на это «с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу».
Позже в СМИ появлялись слухи о его романе с издателем Никой Белоцерковской и воссоединении с актрисой Оксаной Акиньшиной, затем ему приписали роман с моделью из Петербурга Ксенией Костровской и поэтессой Варварой. В октябре «Фонтанка» сообщила, что музыкант снова женится.