СМИ «рассекретили» нового избранника Матильды Шнуровой

Ранее в Сети появилось видео, на котором Шнурова целует и обнимает мужчину в аэропорту.

»Я первая, кто опознал нового избранника Матильды Шнуровой. <…> [Шпонька] не бедствует. Большой друг Собчак, Белоцерковской и Петра Аксенова», — цитирует «СтарХит» Telegram-канал, который приписывают журналистке.

Шпоньку называют бывшим совладельцем клуба «Онегинъ», владельцем ресторана «Театро» у Мариинки и нескольких других заведений. По данным «СтарХита», он был женат на светской львице Александре Погорецкой и прославился романами с известными петербурженками.

В конце мая лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров сообщил, что они с женой приняли решение развестись. Музыкант отметил, что они идут на это «с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу».