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Певица объяснилась за танцы на МКАД
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Певица Yaxana извинилась за пробку на МКАДе из-за съемок клипа 

РИА Новости 1 час назад
Певица Оксана Яковлева, выступающая под псевдонимом Yaxana, принесла извинения всем, кому она доставила неудобство съемками своего клипа на МКАДе.
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Яковлева и еще несколько людей ради съемок клипа частично перекрыли МКАД и устроили пробку. На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как несколько девушек танцуют и поют на дороге. Перовский суд Москвы оштрафовал Яковлеву на 20 тысяч рублей.
"Оксану оштрафовали на 20 тысяч рублей, ночь перед судом она провела в камере, даже несмотря на то, что она в положении. Она приносит извинения всем, кому доставила неудобство", — рассказал РИА Новости представитель певицы.
Он отметил, что СМИ писали о многочасовой пробке, в которую попали машины скорой помощи и пожарные, но, по словам представителя певицы, "никаких скорых и пожарных не было".
"И все съемки заняли всего три минуты. Все получилось довольно спонтанно. Мы ехали снимать клип на двух машинах. В одной Оксана, она была не за рулем, в другой — оператор. В какой-то момент показалось, что машины зацепили друг друга, они остановились на аварийке, пока разбирались, что к чему, девочки вышли и станцевали, а оператор снимал", — заявил представитель певицы.
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