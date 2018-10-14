Перекрывшая МКАД жена депутата сделала заявление

Певица Yaxana извинилась за пробку на МКАДе из-за съемок клипа

Певица Оксана Яковлева, выступающая под псевдонимом Yaxana, принесла извинения всем, кому она доставила неудобство съемками своего клипа на МКАДе.

Яковлева и еще несколько людей ради съемок клипа частично перекрыли МКАД и устроили пробку. На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как несколько девушек танцуют и поют на дороге. Перовский суд Москвы оштрафовал Яковлеву на 20 тысяч рублей.

"Оксану оштрафовали на 20 тысяч рублей, ночь перед судом она провела в камере, даже несмотря на то, что она в положении. Она приносит извинения всем, кому доставила неудобство", — рассказал РИА Новости представитель певицы.

Он отметил, что СМИ писали о многочасовой пробке, в которую попали машины скорой помощи и пожарные, но, по словам представителя певицы, "никаких скорых и пожарных не было".