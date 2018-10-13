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Калашникову обворовали на вечеринке
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У Анны Калашниковой украли модный телефон 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Гости светской вечеринки лишились дорогостоящих вещей
Светская вечеринка, организованная Алисой Феоктистовой, она же певица Zabav’a, обернулась для гостей серьезными потерями. Среди гламурной публики орудовал вор. Одной из его жертв стала модель Анна Калашникова, которая лишилась новенького телефона последней модели.
«Мероприятие было шумным, было много народа — звезды, журналисты. Я оставила сумочку за одним из столиков и отправилась на пресс-волл фотографироваться», — цитирует девушку «СтарХит». — «Потом меня закрутили корреспонденты. В общем, добралась до сумки только в самом конце вечера».
Во время мероприятия пропало еще несколько телефонов, кошелек и крупный бриллиант — он должен был стать главным призом, разыгранным среди гостей вечера. Все потерпевшие написали заявления в полицию, вора пытаются вычислить, просматривая записи с камер видеонаблюдения.
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