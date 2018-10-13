Калашникову обворовали на вечеринке

У Анны Калашниковой украли модный телефон

Гости светской вечеринки лишились дорогостоящих вещей

Светская вечеринка, организованная Алисой Феоктистовой , она же певица Zabav’a, обернулась для гостей серьезными потерями. Среди гламурной публики орудовал вор. Одной из его жертв стала модель Анна Калашникова , которая лишилась новенького телефона последней модели.

«Мероприятие было шумным, было много народа — звезды, журналисты. Я оставила сумочку за одним из столиков и отправилась на пресс-волл фотографироваться», — цитирует девушку «СтарХит». — «Потом меня закрутили корреспонденты. В общем, добралась до сумки только в самом конце вечера».

Во время мероприятия пропало еще несколько телефонов, кошелек и крупный бриллиант — он должен был стать главным призом, разыгранным среди гостей вечера. Все потерпевшие написали заявления в полицию, вора пытаются вычислить, просматривая записи с камер видеонаблюдения.