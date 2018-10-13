Певец Шура сообщил о взломе своей квартиры

Российский певец Александр Медведев , известный как Шура, рассказал о взломе своей квартиры.

По его словам, воры пытались вскрыть входную дверь, однако их спугнула соседка по лестничной площадке. Артист отметил, что его адвокат уже подготовил заявление в правоохранительные органы

"Просто беспредел какой-то! Люди ничего не боятся, такое ощущение, что возвращаемся в 90-е", — написал певец в своем аккаунте Instagram.

Шура прославился своим эпатажным имиджем и эксцентричным поведением на сцене. Наиболее известные композиции артиста — "Твори добро", "Отшумели летние дожди", "Ты не верь слезам".