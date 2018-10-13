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Шура сообщил о взломе своей квартиры
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Певец Шура сообщил о взломе своей квартиры 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский певец Александр Медведев, известный как Шура, рассказал о взломе своей квартиры.
По его словам, воры пытались вскрыть входную дверь, однако их спугнула соседка по лестничной площадке. Артист отметил, что его адвокат уже подготовил заявление в правоохранительные органы.
"Просто беспредел какой-то! Люди ничего не боятся, такое ощущение, что возвращаемся в 90-е", — написал певец в своем аккаунте Instagram.
Шура прославился своим эпатажным имиджем и эксцентричным поведением на сцене. Наиболее известные композиции артиста — "Твори добро", "Отшумели летние дожди", "Ты не верь слезам".
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