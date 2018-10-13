Шура сообщил о взломе квартиры и вспомнил 90-е

Певец Шура рассказал о попытке взлома его квартиры

Певец Александр Медведев, известный широкой публике как Шура, рассказал о попытке взлома своей квартиры. О том, что злоумышленники хотели вскрыть входную дверь, он узнал от соседки по лестничной площадке.

По словам Шуры, его адвокат уже подготовил заявление в правоохранительные органы.

«Люди ничего не боятся, такое ощущение, что возвращаемся в 90-е», — написал певец в своём Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) 13 Окт 2018 в 2:31 PDT

Ранее News.ru рассказывал о том, что злоумышленники пробрались в квартиру известной телеведущей Алёны Лапшиной и её супруга. Инцидент произошел на Ботанической улице в Москве. Вещи из «двушки» журналистки вынесли в тот момент, когда она находилась в квартире и мыла собаку, а её 13-летний сын был в детской. Через некоторое время с работы вернулся глава семейства, который обратил внимание на то, что входная дверь была открыта.