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Шура сообщил о взломе квартиры и вспомнил 90-е
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Певец Шура рассказал о попытке взлома его квартиры 

News.ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Певец Александр Медведев, известный широкой публике как Шура, рассказал о попытке взлома своей квартиры. О том, что злоумышленники хотели вскрыть входную дверь, он узнал от соседки по лестничной площадке.
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По словам Шуры, его адвокат уже подготовил заявление в правоохранительные органы.
«Люди ничего не боятся, такое ощущение, что возвращаемся в 90-е», — написал певец в своём Instagram.
Ранее News.ru рассказывал о том, что злоумышленники пробрались в квартиру известной телеведущей Алёны Лапшиной и её супруга. Инцидент произошел на Ботанической улице в Москве. Вещи из «двушки» журналистки вынесли в тот момент, когда она находилась в квартире и мыла собаку, а её 13-летний сын был в детской. Через некоторое время с работы вернулся глава семейства, который обратил внимание на то, что входная дверь была открыта.
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