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Джигарханяна срочно госпитализировали
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Джигарханяна срочно госпитализировали 

Рамблер + ещё 25 1 час назад
В Москве госпитализирован Армен Джигарханян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Евгения Парфенова.
Как уточнил Парфенов, состояние 83-летнего актера средне-тяжелое. Иных подробностей юрист не сообщил, напомнив о врачебной тайне.
С начала года Джигарханян неоднократно попадал в больницы. В последней раз он был госпитализирован 16 мая. По словам представителя Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Вячеслава Дьяченко, его состояние тогда оценивалось как стабильное.
В январе актер был госпитализирован дважды в связи с подозрением на гипертонический криз и невралгию. Его увезили в больницу прямо из здания театра.
В апреле появилась информация, что артист впал в кому после проблем с легкими, но затем появилось сообщение, что он пришел в себя.
Актер сыграл более двухсот ролей в фильмах, среди которых «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя».
Уже полтора года имя актера чаще упоминается в связи с шумным разводом с Виталиной Цимбалюк-Романовской. Тема их расставания стала предметом для продолжительных обсуждений в СМИ и телеэфиров. 31 января Кунцевский суд столицы признал законным развод супругов.
22 октября должно состояться заседание суда по уголовному делу Цимбалюк-Романовской. Ей инкриминируется нарушение тайны личной жизни. Это связано с подозрениями в установке аппаратуры для слежки в кабинете своего бывшего мужа.
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