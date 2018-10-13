Джигарханяна срочно госпитализировали

Как уточнил Парфенов, состояние 83-летнего актера средне-тяжелое. Иных подробностей юрист не сообщил, напомнив о врачебной тайне.

С начала года Джигарханян неоднократно попадал в больницы. В последней раз он был госпитализирован 16 мая. По словам представителя Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Вячеслава Дьяченко, его состояние тогда оценивалось как стабильное.

В январе актер был госпитализирован дважды в связи с подозрением на гипертонический криз и невралгию. Его увезили в больницу прямо из здания театра.

В апреле появилась информация, что артист впал в кому после проблем с легкими, но затем появилось сообщение, что он пришел в себя.

Актер сыграл более двухсот ролей в фильмах, среди которых «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя».

Уже полтора года имя актера чаще упоминается в связи с шумным разводом с Виталиной Цимбалюк-Романовской. Тема их расставания стала предметом для продолжительных обсуждений в СМИ и телеэфиров. 31 января Кунцевский суд столицы признал законным развод супругов.

22 октября должно состояться заседание суда по уголовному делу Цимбалюк-Романовской. Ей инкриминируется нарушение тайны личной жизни. Это связано с подозрениями в установке аппаратуры для слежки в кабинете своего бывшего мужа.