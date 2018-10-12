Гузеева сообщила о страшном горе в семье

Гузеева сообщила о смерти матери

12 октября скончалась мать телеведущей Первого канала Ларисы Гузеевой

«Ангел мой! Ангел мой! Ангел мой! Моя маленькая! Моя родная! Моя единственная! Царствия тебе Небесного!» — написала Гузеева в Инстаграме.

Недавно стало известно, что 86-летняя Альбина Андреевна находится в критическом состоянии в больнице.

Гузеева очень тепло относилась в матери.

«Моя родная, бесконечно любимая МАМОЧКА, спасибо за ЖИЗНЬ! Ты моё счастье, моя радость, мой покой, моя защита. Всё что у меня есть— твоими молитвами», — написала она в соцсети.

После окончания института мать Гузеевой работала учителем истории в сельской школе в селе Нежинка, оренбургской области. Отца Гузеевой заменил отчим, Виктор Макурин, за которого ее мать вышла замуж, когда Ларисе было 5 лет. После смерти отчима в 1997 году, Гузеева забрала маму в Москву.