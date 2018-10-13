Баста со Шнуром «схлестнулись» на шоу «Голос»

Баста со Шнуром «схлестнулись»: с чего начался седьмой сезон шоу «Голос»

Ани Лорак, 12 октября на Первом канале стартовал седьмой сезон популярного вокального шоу «Голос» (теперь — с приставкой «Перезагрузка»). Нововведения заключаются в повышении интерактивности проекта и обновлении списка наставников: на этот раз команды набирают Константин Меладзе Сергей Шнуров и Баста. Во время традиционных «слепых прослушиваний» в первом выпуске наставники успели решить судьбу 12 исполнителей. При этом Баста и Шнуров часто претендовали на одних и тех же участников и потому вели шуточное противостояние. «Батлы» наставников стали одним из наиболее интересных моментов программы. О том, как начались состязания и кому удалось пройти в следующий тур — в материале RT.

В пятницу, 12 октября. на Первом канале стартовало шоу «Голос. Перезагрузка» — седьмой сезон популярного вокального телеконкурса.

В этом году проект претерпел небольшие изменения. В частности, повысилась его интерактивность: так зрители получили возможность выбрать лучшего наставника сезона. Проголосовать за одного из четырёх кандидатов получится с помощью телевизора с функцией Hbb TV, в мобильных приложениях «Первого» или «Голоса» и на сайте программы. Там же всплывают окна с занимательными фактами о судьях.

Из рубрики «Знаете ли вы…» можно вынести, что «на первый гонорар Баста купил джинсы и замшевые туфли», а в юности рэпера за привычку разбрасывать вещи называли «хрюшей».

Однако главным нововведением всё же стало полное обновление перечня наставников. Теперь в него входят продюсер и композитор Константин Меладзе, музыканты Ани Лорак, Сергей Шнуров и, собственно, Баста ( Василий Вакуленко ). Причём Вакуленко уже появлялся в 4-м сезоне взрослой и 5-м — детской версий шоу.

«Новые члены жюри ведут себя совершенно по-другому, у них совершенно другие оценки пения, у них другие ощущения от того, кто там может быть этим голосом. И за этим безумно интересно наблюдать», — поясняет директор музыкальной редакции «Первого» Юрий Аксюта

Как подчеркнули на канале, наставников путём голосования из 24-х кандидатов выбирали зрители.

«Слепые прослушивания»

Сезон начался с традиционных «слепых прослушиваний». На этом этапе за внимание наставников борются полторы сотни исполнителей, прошедших итоговый кастинг.

Пока зрителям показали выступления лишь двенадцати человек. Из них в следующий тур прошли восемь.

Первой выступала 21-летняя Дарья Шигина с композицией Эмели Санде Heaven. Сначала к ней повернулся Баста, а затем — остальные члены жюри. Долгое время конкурсантка не могла определиться, в чью именно команду она хотела бы попасть, но в итоге остановила свой выбор на рэпере.

Хадарцева забрала в свою команду Ани Лорак, предварительно уверив, что знает, как влюбить в конкурсанта миллионы людей.

Всех судей за исключением Константина Меладзе поразил инженер из Выксы Сергей Мушта. Он выбрал песню «Как жаль» группы Браво, а затем по просьбе наставников сыграл на фортепиано и спел композицию собственного сочинения «Катя» (первый сингл группы Mushta Band, с которой конкурсант выступает на протяжении нескольких лет).

«Катя» была признана абсолютным хитом. Каждый из откликнувшихся судей нашёл в ней что-то своё: Шнурову понравилась фраза «Придётся бросить пить», Баста заметил признаки «уличной музыки», а Лорак заявила, что эта песня — о ней.

Трое членов жюри пытались перетянуть музыкально одарённого инженера в свою команду, однако тот без малейших колебаний выбрал общество лидера группы «Ленинград».

26-летняя Аннагазел Гокинаева из Минска (композиция Feel it still американской рок-группы Portugal) своей необычной манерой исполнения опять покорила и Басту, и Шнурова. Выбор был вновь сделан в пользу последнего, на радостях заверившего присутствующим, что у него «будет весело, пьяно».

17-летняя София Тарасова пришла на шоу, чтобы проверить свою «конкурентоспособность» среди взрослых музыкантов. Композиция Уитни Хьюстон I'm your baby tonight произвела фурор: красную кнопку нажал даже чрезмерно разборчивый Меладзе.

«Когда я увидел вашу внешность, это приумножило моё восхищение вами», — пояснил композитор.

Так Тарасова стала его первой подопечной.

Артистка ансамбля в Московском театре мюзикла Карина Арбельяни решила попробовать свои силы на шоу с романсом «Нет, мой милый» (впервые он прозвучал в 1971 году в фильме «Молодые»). Арбельяни выбирала между Шнуровым и Бастой. На этот раз предпочтение было отдано Басте.

Кроме того, Баста забрал в свою команду 33-летнего уличного музыкантаСергея Ламаса, исполнившего песню Эда Ширана Thinking Out Loud.

Под композицию «Усталое такси» список счастливчиков замкнула 29-летняя москвичка Светлана Жаворонкова. Она стала вторым человеком в команде Меладзе.

Четверо исполнителей этап «слепых прослушиваний» не прошли. Кто-то — по довольно нелепым причинам.

Так, по словам судей, единственная ошибка солистки оркестра МЧС , уроженки Минска Александры Степановой заключалась в выборе песни: композиция Дианы Арбениной «Ты дарила мне розы» не позволила конкурсантке в полной мере продемонстрировать свой талант.

Спор Басты и Шнура

Больше всего человек в свою команду по итогам первой программы набрал Баста (к нему пришли три музыканта). По два человека отправились к Константину Меладзе и Сергею Шнурову. К Ани Лорак перешёл всего один человек.

Примечательно, что Вакуленко и Шнуров часто претендовали на одних и тех же участников и потому вели шуточное противостояние. «Батлы» наставников стали одним из наиболее интересных моментов программы.

В гостях у Ивана Урганта Баста продолжил тему «спора» с коллегой. Там он назвал Шнурова «непрофессионалом» и заявил, что «синяк под глазом», который можно заметить на фотографии в Instagram лидера «Ленинграда», является «справедливостью».

«Это было тяжело. Между нами сидела Ани Лорак, и мы схлестнулись», — делился Баста впечатлениями от «слепых прослушиваний».

Кроме того, Вакуленко назвал свою встречу со Шнуровым одной из особенностей перезагрузки шоу: «Наверное, в этом был особый умысел. Наш конфликт, перепалки…».

Вакуленко, как и Шнурову, Меладзе и Лорак предстоит набрать команды по 12 исполнителей. Когда они это сделают, стартует следующий этап состязания: «поединки». За ним последуют «нокауты», четвертьфинал, полуфинал и финал.