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Лидера известной рок-группы посадили на 10 лет
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Основателя группы 3 Doors Down приговорили к 10 годам тюрьмы 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: соцсети
Бас-гитарист Тодд Харрел, один из основателей американской рок-группы 3 Doors Down, приговорен к 10 годам тюремного заключение за хранение огнестрельного оружия. Это максимальное наказание по данной статье, сообщает Fox News.
Музыканта задержали в июне, в полицию обратилась его жена. Она рассказала, что во время ссоры супруг применил к ней физическое насилие. Во время обыска стражи порядка нашли у рокера оружие и наркотики.
Басист уже отбывал наказание в тюрьме с 2013 по 2015 годы за то, что насмерть сбил человека, находясь за рублем пьяным.
Харрел (бас), Брэд Арнольд (вокал/ударные) и Мэтт Робертс (гитара) основали 3 Doors Down в 1996 году. Музыкант участвовал в проекте до 2013 года, затем его сменил Джастин Билтонен. Коллектив выпустил шесть студийных альбомов. Самая известная песня группы — Kryptonite.
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