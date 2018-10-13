Шнур и Матильда продают роскошную квартиру

Роскошную квартиру Шнура и Матильды выставили на продажу

Квартира Сергея и Матильды Шнуровых на набережной Крюкова канала в Петербурге выставлена на продажу. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на соседей Шнуровых по подъезду.

Квартира давно пустует: музыкант не был в доме с весны 2018 года. По словам охраняющего подъезд консъержа, Матильда Шнурова тоже давно не появлялась по адресу, где раньше жила семья, сообщает телеканал.

Сергей и Матильда Шнуровы поженились в 2010 году. Супруги поселились в 150-метровой квартире в доме №14 по набережной Крюкова канала, известном как доходный дом Веге. Ранее СМИ со ссылкой на друга Шнурова, музыканта Стаса Барецкого, оценили квартиру в 80 миллионов рублей.

О разрыве пары стало известно в мае 2018-го, когда Сергей Шнуров опубликовал в соцсетях несколько стихотворных постов. В одном из них Шнуров написал, что «ранен, может, и убит», в другом — посетовал на невозможность «завязать узлом свой шнур».

В середине августа Матильда Шнурова опубликовала в своем Instagram (пост уже удален) фотографию свидетельства о разводе, добавив, что раздел имущества между супругами произошел по обоюдному согласию.