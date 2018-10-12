Жасмин отметила день рождения

12 октября певице исполнился 41 год.
Конец лета выдался для Жасмин напряженным: певица много гастролировала, участвовала в фестивале «Новая волна», где продемонстрировала немало роскошных образов, снимала клип на новую песню «Похожи». Осенью артистка наконец смогла отодвинуть дела на второй план и воссоединиться с детьми: в начале октября Жасмин порадовала поклонников кадром, на котором позирует вместе с сыновьями и дочерьми в одинаковых образах.
12 октября Жасмин окружают не только дети, но и отец Лев Яковлевич Манахимов — родственники собрались в честь 41-го дня рождения певицы. Первые секунды персонального нового года начались для нее в объятиях папы. «Спасибо папе и маме за жизнь… В этот день самой себе хочется пожелать только, чтобы рядом всегда были родители, дети, любимый и вы, мои хорошие», — подписала певица совместный с отцом кадр.
Позднее семья отправилась в ресторан, украшенный для именинницами цветами и шариками. Счастливая певица вместе с родителями и старшим сыном подняла бокалы и станцевала под песню Ирины Аллегровой.
Конечно, поздравил любимую и супруг. Илан Шор преподнес жене огромный букет алых роз, с которым Жасмин устроила импровизированную фотосессию. К поздравлениям присоединились и поклонники звезды: «С днем рождения, Жасмин! Самая стильная, обаятельная, нежная певица в шоу бизнеса. Цветите как самые красивые цветы»; «Будьте всегда такой красивой и счастливой, как на этом фото! Утопайте в любви»; «С днем рождения, Жасмин! Безумно красивый букет и шикарная Жасмин!».