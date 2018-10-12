Жасмин отметила день рождения

Жасмин празднует день рождения: роскошный букет от мужа и вечеринка с семьей

12 октября певице исполнился 41 год.

Конец лета выдался для Жасмин напряженным: певица много гастролировала, участвовала в фестивале «Новая волна», где продемонстрировала немало роскошных образов, снимала клип на новую песню «Похожи». Осенью артистка наконец смогла отодвинуть дела на второй план и воссоединиться с детьми: в начале октября Жасмин порадовала поклонников кадром, на котором позирует вместе с сыновьями и дочерьми в одинаковых образах.

12 октября Жасмин окружают не только дети, но и отец Лев Яковлевич Манахимов — родственники собрались в честь 41-го дня рождения певицы. Первые секунды персонального нового года начались для нее в объятиях папы. «Спасибо папе и маме за жизнь… В этот день самой себе хочется пожелать только, чтобы рядом всегда были родители, дети, любимый и вы, мои хорошие», — подписала певица совместный с отцом кадр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жасмин (@jasmin) 11 Окт 2018 в 4:58 PDT Позднее семья отправилась в ресторан, украшенный для именинницами цветами и шариками. Счастливая певица вместе с родителями и старшим сыном подняла бокалы и станцевала под песню Ирины Аллегровой.