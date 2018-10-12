«Накопился приличный долг»: Петросян гонит Степаненко из квартиры

«Степаненко живет в этой квартире, но Евгений Ваганович готов ее выселить, поскольку это его собственность. Это большая, дорогая квартира, квартплату за нее Степаненко не платила и платить не собирается. Уже накопился приличный долг, поскольку счета Петросяна заблокированы», — рассказал Жорин.

По словам адвоката, до блокировки счетов Петросян платил за все квартиры, находящиеся в собственности супругов. По его словам, ежемесячно сумма платежей ЖКХ превышала 500 тысяч рублей.

Он заявил, что защита юмориста подала в суд ходатайство о частичной разблокировке счетов.

Жорин подчеркнул, что Петросян настроен на переговоры с Еленой Степаненко, но ее представители общаются с ними только в зале суда, поэтому юморист может решиться на смену замков.

Жорин также рассказал, что в квартире, где живет Степаненко, была произведена опись имущества.