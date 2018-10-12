«Накопился приличный долг»: Петросян гонит Степаненко из квартиры 

Юморист Евгений Петросян попросил супругу Елену Степаненко освободить квартиру, в которой хранится его коллекция антиквариата. Об этом изданию «КП» рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин после очередного заседания Хамовнического суда по бракоразводному процессу звезд.
«Степаненко живет в этой квартире, но Евгений Ваганович готов ее выселить, поскольку это его собственность. Это большая, дорогая квартира, квартплату за нее Степаненко не платила и платить не собирается. Уже накопился приличный долг, поскольку счета Петросяна заблокированы», — рассказал Жорин.
По словам адвоката, до блокировки счетов Петросян платил за все квартиры, находящиеся в собственности супругов. По его словам, ежемесячно сумма платежей ЖКХ превышала 500 тысяч рублей.
Он заявил, что защита юмориста подала в суд ходатайство о частичной разблокировке счетов.
Жорин подчеркнул, что Петросян настроен на переговоры с Еленой Степаненко, но ее представители общаются с ними только в зале суда, поэтому юморист может решиться на смену замков.
Жорин также рассказал, что в квартире, где живет Степаненко, была произведена опись имущества.
«В квартире, где она живет, почему-то не оказалось никаких ее драгоценностей, ни колец, не бриллиантов, ни ожерелья, ни часов, ни шуб… Видимо, тайно вывезла из квартиры. Хотя Евгений Ваганович сразу сказал, что на ее драгоценности, в отличие от нее, не претендует», — заявил адвокат.