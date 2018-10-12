Ещё
Эрик Робертс готов приехать в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрик Робертс заявил о готовности приехать в Крым 

RT на русском 2 часа назад
Фото: © Bridge of Arts Press Office globallookpress.com
Американский актёр Эрик Робертс в беседе с ФАН заявил о готовности приехать в Крым. Об этом артист рассказал на международном кинофестивале Bridge Of Arts в Ростове-на-Дону.
Как уточнил Робертс, на данный момент у него нет планов посетить Крым.
«Мы с вами понимаем, что ситуация, которая сложилась с полуостровом, очень сложная, и хочется, чтобы Россия и Украина нашли способ обоюдно правильно и окончательно урегулировать эту тему. Но если конкретное предложение поступит в мой адрес, я готов приехать», — сказал актёр.
Он добавил, что готов и открыт к предложениям из Крыма.
Ранее брат Жерара Депардье Ален, французский продюсер и актёр, заявил о готовности стать гражданином России.
RT на русском: последние новости
Суд арестовал счета Степаненко в рамках дела о разводе с Петросяном Адвокат Петросяна прокомментировал арест счетов Степаненко Денис Мацуев назвал смерть Монтсеррат Кабалье потерей для всего искусства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Во время выступления Путина случилось ЧП437
«Прожить на 3500»: назван доход скандального министра97
Муж-депутат высказался о перекрывшей МКАД жене164
США выставили России требование по ДНР69
«Крымский мост станет шикарным подарком Украине»589
Видео
00:25
Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе
Политика
02:34
Дорогая позиция: как Донбасс рушит карьеру Пореченкова
Шоу-бизнес Статьи
04:26
Украинских рыбаков задержали в Азовском море
В мире Украина
03:00
«Заведите дело»: Лавров устал от «политического бешенства»
Политика Статьи
00:56
«Стараюсь держаться»: Хлебникова о суициде мужа
Шоу-бизнес Статьи
08:50
Части аварийного «Союза» изучит «Прогресс»
Наука и техника
00:17
Facebook разрешил выкладывать 3D-фото
Интернет Наука и техника
00:57
Мадонна опять в центре скандала
Шоу-бизнес
00:30
В Ростове-на-Дону собака спасла от гибели свою хозяйку
Происшествия
01:25
Во время выступления Путина случилось ЧП
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение