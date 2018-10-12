«Стараюсь держаться»: Хлебникова о суициде мужа

Марина Хлебникова рассказала о своем самочувствии после смерти мужа

Выписавшаяся из больницы Марина Хлебникова впервые рассказала о своем состоянии. Певица была госпитализирована в начале октября после того, как обнаружила в пустой квартире труп своего бывшего мужа Антона Логинова , покончившего с собой.

Певица Марина Хлебникова впервые рассказала о своем состоянии после обнаружения трупа своего бывшего мужа в начале октября.

— Я дома, прихожу в себя, стараюсь держаться. Близкие рядом. Думаю, скоро снова вернусь к работе».

Бывший супруг певицы Антон Логинов покончил с собой у себя в квартире. В начале октября Хлебникова пришла к нему домой и обнаружила его труп. В первые минут, по словам самой артистки, она как-будто оцепенела и долгое время не смогла прийти в себя. Через некоторое время Хлебникова собралась с силами и вызвала полицию и «скорую».

Прибывшим врачам пришлось оказывать помощь певице, и чуть позднее звезда 90-х была госпитализирована с нервным срывом. В таком состоянии артистка даже не смогла посетить похороны Логинова. Выписавшись из больницы, Хлебникова сообщила журналистам, что приходит в себя.

«Труп обнаружила певица Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом. По предварительным данным, гражданин покончил с собой: на компьютере обнаружена предсмертная записка», — передает слова источника агентство «Москва».

В записке Логинов он попросил никого не винить в случившемся. В ней он также написал, что его бывшая супруга всегда была его единственной любовью.

По словам директора Хлебниковой Алексея Савельева умерший в последнее время злоупотреблял успокаивающими и принимал много валокордина.

Он тяжело пережил их первый разрыв, но около года назад их отношения наладились, и между ними разгорелся новый роман.

«Это был паж, секретарь, бас-гитарист — все в одном лице, — рассказывал Савельев. — Марине было удобно с ним, в хорошем смысле. Даже, когда она вышла замуж за Михаила Майданича (второй супруг певицы), он до конца не верил в это, был уверен, что Хлебникова — навсегда его».

Первый роман Логинова и Хлебниковой разгорелся в 90-е годы. Тогда Антон даже ушел от своей законной супруги, чтобы быть вместе со звездой. Однако в долгой перспективе их отношения не сложились, и пара рассталась, а певица назвала его аферистом.

«Моей ошибкой было то, что я решила привести его в свою сферу деятельности. Он выпустил альбом «Кошки моей души», а я не получила за это ни копейки, я ни сном, ни духом об этом не знала. И когда я увидела потом, у каких лиц и банков он брал кредиты! А потом выходит статья «Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина $500 тыс.». Я к Иосифу подойти боюсь, я ни копейки из этих денег не видела!» — сетовала певица в эфире «Пусть говорят».

Гостем того шоу стал и Логинов, увидев которого, Хлебникова очень обрадовалась.

«Мы познакомились у Бари Алибасова на репетиции, и я сразу влюбился в Марину, — рассказал он, подчеркнув, что их брак так и не был официально зарегистрирован. — Ради нее я ушел от жены. Никогда не отказывался от того, что я люблю Хлебникову».

Его также спросили, чем он в последние годы зарабатывает на жизнь. Логинов ответил прямо: «Я работаю музыкантом».

Марина Хлебникова родилась 6 ноября 1965 года в Подмосковье. Во время обучения в школе она всерьез увлеклась музыкой и по окончании выпускного класса решила поступать в Российскую академию имени Гнесиных, где ее преподавателями были Лев Лещенко Александр Градский , а также Иосиф Кобзон

Еще будучи студенткой, Хлебникова начала выступать в составе организованных композитором Бари Алибасовым коллективов — «Интеграл», а затем и «На-На». Первый сольный альбом исполнительницы («Останься») вышел в 1993 году, закрепив популярность певицы, тогда как пластинка «Били Бом», выпущенная тремя годами позднее, вошла в топ-100 самых продаваемых на территории России.

На данный момент в дискографии Хлебниковой значатся пять альбомов, включая «Кошки моей души», пока что последний сольник артистки, увидевший свет еще в 2005-м. Наиболее известными композициями Марины, в 2002-м удостоенной звания «Заслуженный артист России», являются «Чашка кофию», «Дожди», «Мой генерал», «Солнышко мое, вставай».