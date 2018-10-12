Ещё
Аниту Цой экстренно прооперировали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Муж-депутат высказался о перекрывшей МКАД жене
Муж-депутат высказался о перекрывшей МКАД жене

Аниту Цой экстренно прооперировали 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Певица Анита Цой была экстренно прооперирована перед выездом в стартовавший 9 октября в Ташкенте гастрольный тур. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Артистка плохо себя почувствовала перед вылетом в Узбекистан. Врачи нашли у нее в желчном пузыре камень, после чего была проведена операция по его удалению.
«Концерт в Ташкенте и вообще все последующие концерты нашего тура могли не состояться. Ведь камень в желчном пузыре доставлял мне нестерпимую боль. Его размер составлял семь миллиметров», — призналась Цой.
Ташкентское выступление Цой в итоге состоялось, и как отмечается, его посетители не заметили у певицы недомоганий или слабости, несмотря на то, что врачи запретили артистке перелеты и нагрузки.
Анита Цой — певица и телеведущая, заслуженная артистка России. Она начала свою музыкальную карьеру в 1986-м и с тех пор выпустила семь сольных альбомов.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Во время выступления Путина случилось ЧП319
Скандал с министром и другие события дня14
«Крымский мост станет шикарным подарком Украине»525
Муж-депутат высказался о перекрывшей МКАД жене111
Найдено пророчество Ньютона об апокалипсисе20
Видео
00:25
Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе
Политика
02:34
Дорогая позиция: как Донбасс рушит карьеру Пореченкова
Шоу-бизнес Статьи
00:56
«Стараюсь держаться»: Хлебникова о суициде мужа
Шоу-бизнес Статьи
08:50
Части аварийного «Союза» изучит «Прогресс»
Наука и техника
00:17
Facebook разрешил выкладывать 3D-фото
Интернет Наука и техника
00:57
Мадонна опять в центре скандала
Шоу-бизнес
00:30
В Ростове-на-Дону собака спасла от гибели свою хозяйку
Происшествия
01:25
Во время выступления Путина случилось ЧП
Политика
01:05
Точечный удар ракетами «Калибр» попал на видео
Армия Оружие
08:50
Система «Союза» спасла экипаж без их участия
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение