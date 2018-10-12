Аниту Цой экстренно прооперировали

Артистка плохо себя почувствовала перед вылетом в Узбекистан . Врачи нашли у нее в желчном пузыре камень, после чего была проведена операция по его удалению.

«Концерт в Ташкенте и вообще все последующие концерты нашего тура могли не состояться. Ведь камень в желчном пузыре доставлял мне нестерпимую боль. Его размер составлял семь миллиметров», — призналась Цой.

Ташкентское выступление Цой в итоге состоялось, и как отмечается, его посетители не заметили у певицы недомоганий или слабости, несмотря на то, что врачи запретили артистке перелеты и нагрузки.

Анита Цой — певица и телеведущая, заслуженная артистка России. Она начала свою музыкальную карьеру в 1986-м и с тех пор выпустила семь сольных альбомов.