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Вот это ракурс: Глюк’oza опубликовала пикантное фото
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Вот это ракурс: Глюк’oza опубликовала пикантное совместное фото с Паулиной Андреевой 

Teleprogramma.pro + ещё 1 12 октября 2018
Фото: Instagram
Таким способом певица решила поздравить подругу c Днем рождения
Наташа Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюк’oza, поздравила с Днем рождения свою подругу, актрису Паулину Андрееву. Исполнительница выложила в микроблоге фотографию, на которой обе девушки позируют в купальниках. Причем ракурс — по крайней мере, для Андреевой — выбран очень смелый.
Поклонники выразили восхищение и недоумение одновременно. Часть подписчиков восхитилась прекрасными фигурами обеих звезд. «Не прекращайте заниматься спортом. Вы выглядите потрясно!», «Красотки! Но куда смотрит муж?», «Однозначно зачетная сексуальная фотосессия», «Вот бы все пиратки были такими», — написали одни.
Другие, наоборот, подвергли фото критике. «Странный способ поздравления — опубликовать фотографию попы», «Вы специально выложили неудачное фото конкурентки? Андреева здесь раза в три полнее, чем на самом деле», «Супер ракурс в день рождения!» — скептически написала часть фолловеров.
Впрочем, фотография отображает текст поздравления. В подписи Наташа назвала именинницу «огненно сексуальной» (а также талантливой). Поэтому проиллюстрировала свое отношение к празднику ожидаемо — «с огоньком».
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