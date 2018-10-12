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Дубцова снялась для MAXIM
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«Огонь»: Ирина Дубцова показала роскошную фигуру, появившись на обложке MAXIM 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Фото: Instagram
36-летняя звезда находится в прекрасной форме.
Юбилейный двухсотый номер журнала MAXIM получился особенным. На его обложке в полуобнаженном виде предстала певица, композитор и поэт Ирина Дубцова. И хотя для артистки эта съемка не стала первым опытом (она уже позировала для журнала XXL), с «Максимом» она сотрудничает впервые.
MAXIM
Эта откровенная фотосессия дала понять, что фигура у Ирины сейчас — выше всяких похвал. Но так было не всегда. Несколько лет назад Дубцова столкнулась с проблемой лишнего веса после родов. Бывший супруг, Роман Черницын, постоянно третировал жену: «Ты толстая, сделай уже что-нибудь!». Ирина в буквальном смысле голодала, целые дни проводила на одной воде, но лишние килограммы не таяли. Оказалось, что все дело в гормональном сбое. Когда уровень пролактина (главного «материнского» гормона) снизился, Ирина похудела на 12 килограмм.
Сейчас певица активно занимается спортом, что только добавило точености ее фигуре. А маммопластика подарила ей шикарный бюст. Дубцова не скрывает факта, что ей пришлось обращаться к услугам пластического хирурга.
В феврале стало известно о новом романе певицы. В Турции Ирина отдыхала с украинским футболистом Адеринсолой Эсеолой, который младше ее на 10 лет.
Обложка «Максима» с Ириной произвела колоссальное впечатление на ее поклонников. «Просто огонь», «Шикарная, нереальная», «Я сначала подумала, это Меган Фокс», «Обязательно куплю этот журнал», — наперебой пишут фанаты.
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