Дубцова снялась для MAXIM

«Огонь»: Ирина Дубцова показала роскошную фигуру, появившись на обложке MAXIM

36-летняя звезда находится в прекрасной форме.

Юбилейный двухсотый номер журнала MAXIM получился особенным. На его обложке в полуобнаженном виде предстала певица, композитор и поэт Ирина Дубцова . И хотя для артистки эта съемка не стала первым опытом (она уже позировала для журнала XXL), с «Максимом» она сотрудничает впервые.

MAXIM

Эта откровенная фотосессия дала понять, что фигура у Ирины сейчас — выше всяких похвал. Но так было не всегда. Несколько лет назад Дубцова столкнулась с проблемой лишнего веса после родов. Бывший супруг, Роман Черницын , постоянно третировал жену: «Ты толстая, сделай уже что-нибудь!». Ирина в буквальном смысле голодала, целые дни проводила на одной воде, но лишние килограммы не таяли. Оказалось, что все дело в гормональном сбое. Когда уровень пролактина (главного «материнского» гормона) снизился, Ирина похудела на 12 килограмм.

Сейчас певица активно занимается спортом, что только добавило точености ее фигуре. А маммопластика подарила ей шикарный бюст. Дубцова не скрывает факта, что ей пришлось обращаться к услугам пластического хирурга.

В феврале стало известно о новом романе певицы. В Турции Ирина отдыхала с украинским футболистом Адеринсолой Эсеолой, который младше ее на 10 лет.