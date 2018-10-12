Экс-участник назвал лучшего жениха для Бузовой

«Замуж за Бузову»: экс-участник назвал лучшего жениха для телеведущей

Не так давно бизнесмен Евгений Назаров решил покинуть проект «Замуж за Бузову». Он счел нецелесообразным далее бороться за руку и сердце Ольги, взял два миллиона рублей и ушел с шоу. За этот шаг часть телезрителей осудила Евгения («Зачем ему деньги, если он миллионер?!»). Другие, напротив, оправдали его поступок («Все правильно сделал. Что ему оставалось — ждать, когда Бузова сама его выгонит через пару выпусков?..»). Саму Ольгу случившееся заметно расстроило. Она даже сочла предательством отказ Евгения продолжить борьбу.

Перед уходом с проекта Назаров отдал Бузовой письмо. Текст послания до настоящего момента был никому, кроме прямого адресата, неизвестен. Он пообещал раскрыть его содержание позже.

Недавно Евгений сдержал обещание и зачитал оригинал своего письма. Он сделал это в своем микроблоге. В эфир содержание послания не попало.

Оказывается, Назаров ушел с передачи потому что понял — пара на шоу уже определена. Самым достойным претендентом на сердце Бузовой (и к тому же добившимся взаимности) Евгений назвал Дениса Лебедева

Миллионер выбрал два миллиона рублей и ушел с проекта, отказавшись бороться за сердце певицы.

«Особенно близко я общаюсь с Денисом. Мы живем с ним в одной комнате уже месяц, и я реально вижу и слышу, как он к тебе относится, даже в твое отсутствие. Он испытывает настоящие, искренние, сильные чувства к тебе, — отмечает в письме Назаров. — Он мне как другу по секрету сказал, что очень давно таких чувств к девушке не испытывал. На днях он рассказал мне про ваше свидание и общение. И я понял, что эти чувства взаимны, хоть ты их и мастерски скрываешь».

Назаров признал, что Денис и Ольга отлично подходят друг к другу (таково его мнение, как знатока психологии). А вот от Валентина Коробкова, по его словам, Бузовой стоит держаться подальше, так как он является «двуличным» человеком.