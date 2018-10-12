Ещё
Экс-участник назвал лучшего жениха для Бузовой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Замуж за Бузову»: экс-участник назвал лучшего жениха для телеведущей 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Не так давно бизнесмен Евгений Назаров решил покинуть проект «Замуж за Бузову». Он счел нецелесообразным далее бороться за руку и сердце Ольги, взял два миллиона рублей и ушел с шоу. За этот шаг часть телезрителей осудила Евгения («Зачем ему деньги, если он миллионер?!»). Другие, напротив, оправдали его поступок («Все правильно сделал. Что ему оставалось — ждать, когда Бузова сама его выгонит через пару выпусков?..»). Саму Ольгу случившееся заметно расстроило. Она даже сочла предательством отказ Евгения продолжить борьбу.
Перед уходом с проекта Назаров отдал Бузовой письмо. Текст послания до настоящего момента был никому, кроме прямого адресата, неизвестен. Он пообещал раскрыть его содержание позже.
Недавно Евгений сдержал обещание и зачитал оригинал своего письма. Он сделал это в своем микроблоге. В эфир содержание послания не попало.
Оказывается, Назаров ушел с передачи потому что понял — пара на шоу уже определена. Самым достойным претендентом на сердце Бузовой (и к тому же добившимся взаимности) Евгений назвал Дениса Лебедева.
Миллионер выбрал два миллиона рублей и ушел с проекта, отказавшись бороться за сердце певицы.
«Особенно близко я общаюсь с Денисом. Мы живем с ним в одной комнате уже месяц, и я реально вижу и слышу, как он к тебе относится, даже в твое отсутствие. Он испытывает настоящие, искренние, сильные чувства к тебе, — отмечает в письме Назаров. — Он мне как другу по секрету сказал, что очень давно таких чувств к девушке не испытывал. На днях он рассказал мне про ваше свидание и общение. И я понял, что эти чувства взаимны, хоть ты их и мастерски скрываешь».
Назаров признал, что Денис и Ольга отлично подходят друг к другу (таково его мнение, как знатока психологии). А вот от Валентина Коробкова, по его словам, Бузовой стоит держаться подальше, так как он является «двуличным» человеком.
«Ты молодец, Женька», «Вы хороший человек, и главное, искренний», — похвалили миллионера подписчики. Правда, некоторые придерживаются другого мнения: «Ты не любил ее», «Ну если тебе Оля была там не нужна, то тогда письмо про искреннего Дениса — норм!», «Очень благородно за два миллиона отказаться от девушки для друга. Это так мило».
Teleprogramma.pro: последние новости
Анастасия Макеева оставила Глеба Матвейчука без квартиры «Идеальная пара»: похорошевшая Кудрявцева поделилась редким фото с супругом Виктория Романец показала дорогостоящий ремонт в новом доме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прожить на 3,5 тысячи: министра уволили после скандального заявления212
Массовая драка в Петербурге закончилась смертью99
Красавицу-модель хладнокровно застрелили за рулем2
Названа причина аварии «Союза»309
Стало известно о состоянии Караченцова9
Видео
09:06
МКС может стать «консервой»
Наука и техника
00:38
США не придут на войну с Россией
Армия Войска
00:49
Прожить на 3,5 тысячи: министра уволили после скандального заявления
Политика
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
02:08
Хирург годами убивал и калечил пациентов
Происшествия Статьи
00:50
Массовая драка в Петербурге закончилась смертью
Происшествия
02:04
Редкая версия БТР-80 замечена в Сирии
Армия
00:53
За показанные на МКАД «прелести» составили протокол
Происшествия
06:19
Названа причина аварии «Союза»
Наука и техника Общество
05:20
НАСА сделало радикальное предложение об МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение