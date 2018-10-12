Опубликована предсмертная записка актера из «Глухаря»

СМИ узнали содержание предсмертной записки актера из «Глухаря»

Телеграм-каналу «112» стало известно содержание предсмертной записки актера Михаила Фатеева , покончившего с собой в СИЗО

«В моей смерти соседа, а так же сотрудников и администрацию, психолога прошу не винить, ухожу добровольно. Написано без физического и психологического давления», — сообщил Фатеев.

На прошлой неделе стало известно, что Михаил Фатеев был задержан по подозрению в педофилии. По данным СМИ, актер познакомился в московском метро с 14-летним подростком и начал слать ему свои обнаженные фотографии.

Молодой человек рассказал об этом родителям, а те — полиции. После этого Фатеев был задержан по подозрению педофилии и незаконном распространении порнографических материалов и помещен в следственный изолятор. Вчера стало известно, что Фатеев совершил суицид.

Михаилу Фатееву было 44 года. Он был известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Метро», «Чемпион», «Офицеры», «Глухарь-3», «Тайный знак», «Марш Турецкого», «Андерсен. Жизнь без любви» и «Диверсант 2: Конец войны».