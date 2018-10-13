Анна Хилькевич стала жертвой мошенников

Актриса предупредила поклонников о проделках мошенников, желающих нажиться на ее имени.

В социальных сетях часто проводятся конкурсы, организованные с участием звезд шоу-бизнеса. Неудивительно, что сами артисты становятся жертвами мошенников — например, Мария Погребняк даже попала в больницу из-за нечистых на руку организаторов, подменивших дорогие подарочные смартфоны на батарейки.

На днях актриса Анна Хилькевич узнала, что от ее имени проводится конкурс, поэтому поспешила предупредить подписчиков о действиях мошенников:

«На просторах интернета проводится какой-то конкурс, якобы от моего лица, будто я «вас выбрала», так вот! Я понятия не имею кто это и что, это не ведитесь на развод. К тому же! Запомните, если в розыгрыше вас просят заплатить деньги за участие или за что-то другое— скорее всего вас обманут».

Многие фолловеры актрисы отметили в комментариях, что получили подобное приглашение, однако сразу засомневались в его правдивости.