Монеточка вновь отменила все концерты

Монеточка вновь отменила все предстоящие концерты

Как сообщили организаторы, Монеточка серьезно простудилась в ходе гастролей. Все запланированные выступления в восточной части России переносятся на 2019-й год.

Хабаровске и Владивостоке. Певица Елизавета Гырдымова , известная под псевдонимом Монеточка, отменила все предстоящие концерты. Она должна была выступить в Иркутске

Как сообщили организаторы концертов популярной исполнительницы, Монеточка серьезно простудилась в ходе гастролей. Все запланированные выступления в восточной части России переносятся на 2019-й год.

«Мы вынуждены перенести концерт: Лиза заболела, потеряла голос и не может выступать из-за плохого физического состояния. Мы надеялись, что она поправится, но увы этого не произошло», — говорится в сообществе, посвященном концерту Монеточки во Владивостоке.

Все билеты на предстоящие концерты были проданы задолго до старта гастролей певицы. Организаторы заверили, что билеты будут действительны на дату переноса, но отметили, что при желании их можно сдать и получить деньги обратно.

Ранее Монеточка внезапно отменила свой концерт в Москве, который должен был пройти 16 сентября в клубе Gipsy, за полчаса до его начала. Свое решение артистка никак не прокомментировала. Стоимость билетов на ее концерт начиналась от 15 тысяч рублей.