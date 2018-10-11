Петросян о разводе: «Нечем платить за квартиру»

Адвокат просит суд частично разморозить счета Петросяна и Степаненко

Счета Евгения Петросяна , замороженные в рамках бракоразводного процесса артиста с Еленой Степаненко , могут быть снова доступны для него — представитель юмориста подал соответствующее ходатайство в суд, объясняя это тем, что Петросян не может заплатить за коммунальные услуги. Он также рассказал, что цель их стороны — выселить Степаненко из квартиры-музея.

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин попросил суд разморозить его счет в рамках бракоразводного процесса артиста с Еленой Степаненко.

Причиной этого является то, что Петросян не может заплатить за коммунальные услуги. Юрист напомнил, что суд наложил арест на имущество и счета юмористов в рамках обеспечительных мер, передает ФАН.

«Судья удивилась, хотя сама принимала решение об аресте счетов, но решать вопрос не стала, а сразу отложила заседание потому, что имущество описано, но акт описи не готов», — пояснил Жорин.

Просьбу же об аресте счетов Жорин ранее подавал в надежде, что эта мера заставит Степаненко приступить к переговорам, «закончить бракоразводный процесс миром и перестать создавать напряжение как для самих себя, так и для миллионов зрителей», передает НСН.

Касательно самого процесса, представитель Петросяна рассказал, что цель их стороны — выселить Степаненко из квартиры-музея. По словам юриста, опись имущества в квартире уже проведена, предметы искусства оттуда не пропадали, личных драгоценностей и шуб, которые не подлежали разделу, в доме не было.

Бракоразводный процесс Петросяна и Степаненко начался 6 августа. Ни один из артистов не назвал причины такого решения. Сейчас супруги делят совместное имущество, стоимость которого оценивается в 1,5 млрд рублей.

В августе Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество обоих супругов. Это было сделано для того, чтобы никто из участников процесса не смог продать имущество до решения суда.

Ранее Жорин уверял журналистов, что Степаненко намерена отсудить у супруга 80% совместного имущества. По его словам, сам Петросян рассчитывает поделить его поровну, поскольку супруги не подписывали брачный договор.

Как рассказал адвокат, Петросян предлагал супруге при разделе имущества в рамках бракоразводного процесса забрать дорогостоящую квартиру, но она якобы отказалась от этого актива, поскольку претендует на большую часть имущества.

При этом сотрудник адвокатского бюро «Забралова, Крылова и партнеры», которое представляет интересы артистки Степаненко, опроверг эту информацию, заявив, что юмористка претендует на 57% совместного имущества.

Петросян ранее выражал свое отношение к таким шагам Степаненко. Например, он разместил в инстаграме свое архивное фото со змеей и снабдил надписью: «Пригрел на груди…» и далее — знак змеи.

Представитель Степаненко Елена Забралова также не отмалчивалась. Она рассказывала о том, что у Петросяна уже есть «новый наследник». Адвокат призналась, что Петросян якобы сразу заговорил с женой о разделе имущества, когда сообщил, что уходит от нее.

«Представитель Петросяна даже стал уверять, что лучше сейчас разделить имущество, поскольку с Евгением Вагановичем легче договориться, чем с новым наследником!» — вспоминала юрист.

При этом адвокат не смогла назвать имя этого наследника.

«Непонятно, что за новые наследники, как могут какие-то наследники вступить в этот процесс, ведь сам Евгений Ваганович в добром здравии, а семья и впредь желает ему благополучия и здоровья», — поделилась Забралова.

Она также уточнила, что речь не о дочери Петросяна от первого брака и не о его внуках. Предположения журналиста о беременности предполагаемой любовницы артиста Татьяны Брухуновой юрист комментировать не стала.

В свою очередь, Жорин на шоу «Пусть говорят» также сообщил неожиданные детали личной жизни Степаненко. Юрист рассказал, что Степаненко не пускала Петросяна в квартиру для описи имущества и утверждала, что она находится дома не одна.

На передаче также выступила журналистка Мариана Саид Шах. Она подтвердила, что, согласно результатам ее личного расследования, Елена Степаненко увлечена актером Игорем Христенко

«Талантливый, блистательный актер, Щепкинское училище, спортсмен и Елена прониклась к этому молодому человеку», — сказала Мариана, добавив, что Игорь — сын первой любви Степаненко, оперного певца Владлена Христенко.

По словам Саид Шах, теперь Степаненко всячески способствует продвижению Христенко, и он имеет на артистку сильное влияние, заставляя ее отказываться от подписания мирового соглашения с мужем.