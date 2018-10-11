«Идеальная пара»: Кудрявцева порадовала поклонников

«Идеальная пара»: похорошевшая Кудрявцева поделилась редким фото с супругом

Поклонники отметили, что с появлением ребенка — телеведущая Лера Кудрявцева заметно похорошела. Спустя несколько недель после родов светская львица уехала в Сочи , где выступила в качестве ведущей на фестивале «Новая волна», в это время дочка теледивы осталась с опытными нянечками.

На днях в своем Instagram Лера Кудрявцева опубликовала редкое фото, на котором она позирует с супругом Игорем Макаровым.

«Идеальная пара!», «Лера так и светится рядом с любимым мужчиной», — отметили поклонники.

Напомним, что от брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком в апреле 1990 года теледива родила сына Жана, сейчас ему 28 лет. Вторым мужем Кудрявцевой стал бизнесмен Матвей Морозов , их брак продлился три года. Супруги развелись в 2007 году. А уже спустя год в прессе обсуждали бурный роман телеведущей и певца Сергея Лазарева , который был на 12 лет моложе своей возлюбленной. По слухам, Кудрявцева мечтала подарить артисту малыша, однако общего ребенка они так и не завели. Сейчас Лазарев воспитывает сына Никиту, в кулуарах звездных тусовок поговаривают, что певец обратился к суррогатному материнству.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 23 Авг 2018 в 8:15 PDT С третьим мужем хоккеистом Игорем Макаровым Лера счастлива уже более пяти лет. Спортсмен на целых 14 лет моложе телеведущей. Однако это не помешало им создать гармоничные и прочные отношения. Первые слухи о беременности теледивы появились еще зимой, когда интернет-пользователи разглядели у Леры округлившийся животик.

На протяжении долгих девяти месяцев поклонники не переставали обсуждать интересное положение Кудрявцевой. Еще будучи беременной, Лера Кудрявцева посещала светские мероприятия. Однако телеведущая отказалась от участия в ежегодной музыкальной премии «Муз-ТВ», подогрев слухи о том, что она находится в положении. Тогда же поклонники пришли к единому мнению, что телеведущая ушла в декретный отпуск.