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«Идеальная пара»: Кудрявцева порадовала поклонников
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«Идеальная пара»: похорошевшая Кудрявцева поделилась редким фото с супругом 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
47-летняя Лера Кудрявцева в августе стала мамой. Она родила дочку Марию от супруга Игоря Макарова.
Поклонники отметили, что с появлением ребенка — телеведущая Лера Кудрявцева заметно похорошела. Спустя несколько недель после родов светская львица уехала в Сочи, где выступила в качестве ведущей на фестивале «Новая волна», в это время дочка теледивы осталась с опытными нянечками.
На днях в своем Instagram Лера Кудрявцева опубликовала редкое фото, на котором она позирует с супругом Игорем Макаровым.
«Идеальная пара!», «Лера так и светится рядом с любимым мужчиной», — отметили поклонники.
Напомним, что от брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком в апреле 1990 года теледива родила сына Жана, сейчас ему 28 лет. Вторым мужем Кудрявцевой стал бизнесмен Матвей Морозов, их брак продлился три года. Супруги развелись в 2007 году. А уже спустя год в прессе обсуждали бурный роман телеведущей и певца Сергея Лазарева, который был на 12 лет моложе своей возлюбленной. По слухам, Кудрявцева мечтала подарить артисту малыша, однако общего ребенка они так и не завели. Сейчас Лазарев воспитывает сына Никиту, в кулуарах звездных тусовок поговаривают, что певец обратился к суррогатному материнству.
С третьим мужем хоккеистом Игорем Макаровым Лера счастлива уже более пяти лет. Спортсмен на целых 14 лет моложе телеведущей. Однако это не помешало им создать гармоничные и прочные отношения. Первые слухи о беременности теледивы появились еще зимой, когда интернет-пользователи разглядели у Леры округлившийся животик.
На протяжении долгих девяти месяцев поклонники не переставали обсуждать интересное положение Кудрявцевой. Еще будучи беременной, Лера Кудрявцева посещала светские мероприятия. Однако телеведущая отказалась от участия в ежегодной музыкальной премии «Муз-ТВ», подогрев слухи о том, что она находится в положении. Тогда же поклонники пришли к единому мнению, что телеведущая ушла в декретный отпуск.
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