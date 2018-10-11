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Актер из «Глухаря» Михаил Фатеев умер в СИЗО
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Актер из «Глухаря» Михаил Фатеев умер в СИЗО 

Рамблер 2 часа назад
Фото: "Солдаты-2" (2004)
Актер Михаил Фатеев, обвиненный в совращении подростка в интернете, повесился в столичном СИЗО-3, передает Telegram-канал Mash.
3 октября Кунцевский районный суд арестовал Фатеева сроком до 30 ноября. 44-летнему актеру были предъявлены обвинения по статьям «развратные действия» и «распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации».
По данным следствия, в июле Фатеев вел интимную переписку в интернете с 14-летним подростком, слал ему порнографические изображения и предлагал встретиться лично, чтобы продолжить общение.
Михаил Фатеев снимался в сериалах «Глухарь», «На углу у Патриарших», «Марш Турецкого» и других.
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