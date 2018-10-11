Джигурда предъявил новые документы по делу Браташ

Никита Джигурда раскрыл ранее неизвестные детали смерти Людмилы Браташ

Артист уверен, что его близкую подругу убили. На днях Никита Джигурда показал журналистам ранее засекреченные документы, которые могут доказать его слова.

Как Teleprogramma.pro сообщала ранее, близкую подругу Никиты Джигурды Людмилу Браташ нашли мертвой в собственном доме в начале 2016 года. Позже стало известно, что бизнесвумен оставила завещание, в котором отписала все свое имущество Никите и его экс-жене Марине Анисиной . Однако родственники Браташ заявили, что завещание поддельное. Сестра покойной Светлана Романова стала судиться с артистом за многомиллионное наследство.

В конце этого лета суд признал завещание Браташ действительным. Джигурда с радостью сообщил, что Романовой было отказано в получении наследства. А на днях актер предоставил журналистам документы, которые раньше были засекречены. Он уверен, что его подруга была убита. В доказательство он обнародовал заключение о смерти Браташ, а также снимки с места, где нашли ее тело. Согласно документам, Людмила скончалась от перелома костей основания черепа. Также на ее теле были обнаружены кровоподтеки, гематомы у виска и рваные раны. Эксперты заключили, что женщина не могла получить такие травмы просто упав с высоты своего роста.

Джигурда в свою очередь возмущен тем, что до сих пор не было заведено уголовное дело. По его словам, на камерах видеонаблюдения видно, что к миллионерше всю последнюю неделю ее жизни ежедневно приезжали ее водитель Олег Куронов, его жена Лианна и еще какие-то люди. Артист отметил, что Браташ боялась своего водителя и незадолго до смерти даже заявила на него в полицию. При этом Куронов и его супруга не стали отрицать, что ни раз были в гостях у бизнесвумен, но они не видят в этом ничего криминального, передает «Пятый канал».

Напомним, согласно завещанию Браташ, Джигурда и Анисина должны получить три московские квартиры, апартаменты во Франции и 800 миллионов рублей. Однако уже два года шоумен судиться за право получить наследство с родной сестрой покойной, которая также обвинила его в том, что он спаивал Людмилу и даже ее изнасиловал.